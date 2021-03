Serie B, l’Empoli sbanca Vicenza e allunga in vetta (Di domenica 14 marzo 2021) Si è concluso il sabato di Serie B con l'ultimo match in programma. l’Empoli sbanca Vicenza e allunga in classifica. La capolista si è imposta al ‘Menti’ 2-0 nell’incontro valido per la 28/a giornata di Serie BKT. Decisive la rete di Mancuso (8?) e il rigore trasformato da Matos al 97?. In classifica l’Empoli sale a 53 punti, portandosi a +6 sul Monza e sulla Salernitana. Il Vicenza resta fermo a quota 34.caption id="attachment 1104593" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di domenica 14 marzo 2021) Si è concluso il sabato diB con l'ultimo match in programma.in classifica. La capolista si è imposta al ‘Menti’ 2-0 nell’incontro valido per la 28/a giornata diBKT. Decisive la rete di Mancuso (8?) e il rigore trasformato da Matos al 97?. In classificasale a 53 punti, portandosi a +6 sul Monza e sulla Salernitana. Ilresta fermo a quota 34.caption id="attachment 1104593" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/caption ITA Sport Press.

