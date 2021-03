Serie B: Lecce-Chievo, probabili formazioni e diretta tv (Di sabato 13 marzo 2021) Oggi alle 14 scontro nella parte alta della classifica: Lecce e Chievo si affronteranno in quello che si prospetta essere il big match della 28a giornata. Sarà una sfida tra 5a e 6a in classifica, che con un solo punto di differenza vogliono vincere. Mancano 11 giornate alla fine del campionato: entrambe puntano ai playoff, e questa vittoria potrebbe fare la differenza a fine stagione. Chi avrà la meglio in Lecce-Chievo? Un Lecce imbattuto Ottimo periodo di forma per il Lecce: imbattuti da 6 giornate con tre pareggi ed altrettante vittorie (in particolare l’ultimo trionfo con la Reggiana). Oggi ospiteranno il Chievo, ed hanno un solo punto di vantaggio sui gialloblù. L’obiettivo sarà quello di incrementare tale vantaggio per assicurarsi il prima possibile un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 13 marzo 2021) Oggi alle 14 scontro nella parte alta della classifica:si affronteranno in quello che si prospetta essere il big match della 28a giornata. Sarà una sfida tra 5a e 6a in classifica, che con un solo punto di differenza vogliono vincere. Mancano 11 giornate alla fine del campionato: entrambe puntano ai playoff, e questa vittoria potrebbe fare la differenza a fine stagione. Chi avrà la meglio in? Unimbattuto Ottimo periodo di forma per il: imbattuti da 6 giornate con tre pareggi ed altrettante vittorie (in particolare l’ultimo trionfo con la Reggiana). Oggi ospiteranno il, ed hanno un solo punto di vantaggio sui gialloblù. L’obiettivo sarà quello di incrementare tale vantaggio per assicurarsi il prima possibile un ...

Advertising

infoitsport : Serie B, 28ª giornata: oggi spicca Lecce-Chievo - FootballtipsNG : Serie B, Lecce vs Chievo, PREDICTION: 2 - 0 - Ghanabettips : Serie B, Lecce vs Chievo, PREDICTION: 2 - 0 - jackpotKE : Serie B, Lecce vs Chievo, PREDICTION: 2 - 0 - MySASoccerTips : Serie B, Lecce vs Chievo, PREDICTION: 2 - 0 -