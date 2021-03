Serie B, Ascoli-Venezia: le probabili formazioni e le ultime (Di sabato 13 marzo 2021) Per la 28a giornata del campionato di Serie B, in scena al Cino e Lillo Del Luca, ci sarà il match tra due squadre con diverse ambizioni. La squadra di casa ha bisogno di punti per uscire dalla zona retrocessione: tre lunghezze, infatti, separano l’Ascoli dalle posizioni playout e vincendo potrebbe provare ad uscire dai guai. Nelle ultime quattro gare, i bianconeri hanno guadagno solamente due punti grazie a due pareggi. Il Venezia, invece, giocherà con il dovere di portare a casa i tre punti visto che il secondo posto dista solamente due lunghezze. Ci sarà anche voglia di riscatto dopo la sconfitta nel turno di settimana scorsa contro il Brescia per 1-0. Ecco le ultime da Ascoli-Venezia, le probabili formazioni e la diretta ti della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 13 marzo 2021) Per la 28a giornata del campionato diB, in scena al Cino e Lillo Del Luca, ci sarà il match tra due squadre con diverse ambizioni. La squadra di casa ha bisogno di punti per uscire dalla zona retrocessione: tre lunghezze, infatti, separano l’dalle posizioni playout e vincendo potrebbe provare ad uscire dai guai. Nellequattro gare, i bianconeri hanno guadagno solamente due punti grazie a due pareggi. Il, invece, giocherà con il dovere di portare a casa i tre punti visto che il secondo posto dista solamente due lunghezze. Ci sarà anche voglia di riscatto dopo la sconfitta nel turno di settimana scorsa contro il Brescia per 1-0. Ecco leda, lee la diretta ti della ...

