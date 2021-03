Serie A, Sassuolo-Hellas Verona: le formazioni ufficiali (Di sabato 13 marzo 2021) Serie A, il programma e i risultati di sabato 13 marzo. Tre le partite in calendario. ROMA – Serie A, il programma e i risultati di sabato 13 marzo. Apre Sassuolo-Hellas Verona, chiude Genoa-Udinese. Alle 18 Benevento-Fiorentina. Serie A, il programma di sabato 13 marzo 2021 Di seguito il programma di Serie A di sabato 13 marzo 2021, sfide valide per la ventisettesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI formazioni e HIGHLIGHTS) Sassuolo-Hellas Verona (ore 15)Benevento-Fiorentina (ore 18)Genoa-Udinese (ore 20.45) Serie A Nel Sassuolo Defrel vince il ballottaggio con Boga e Toljan su Muldur. Obiang al fianco di Locatelli. Nel ... Leggi su newsmondo (Di sabato 13 marzo 2021)A, il programma e i risultati di sabato 13 marzo. Tre le partite in calendario. ROMA –A, il programma e i risultati di sabato 13 marzo. Apre, chiude Genoa-Udinese. Alle 18 Benevento-Fiorentina.A, il programma di sabato 13 marzo 2021 Di seguito il programma diA di sabato 13 marzo 2021, sfide valide per la ventisettesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILIe HIGHLIGHTS)(ore 15)Benevento-Fiorentina (ore 18)Genoa-Udinese (ore 20.45)A NelDefrel vince il ballottaggio con Boga e Toljan su Muldur. Obiang al fianco di Locatelli. Nel ...

