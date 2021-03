Serie A oggi live: Sassuolo - Verona 3 - 2. Formazioni, in tv, risultati (Di sabato 13 marzo 2021) Il successo del Sassuolo sull' Hellas Verona ha aperto il sabato della Serie A. Vittoria e sorpasso in classifica per gli emiliani proprio ai danni dei veneti. De Zerbi fa festa per l'ottavo posto ... Leggi su quotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) Il successo delsull' Hellasha aperto il sabato dellaA. Vittoria e sorpasso in classifica per gli emiliani proprio ai danni dei veneti. De Zerbi fa festa per l'ottavo posto ...

Advertising

Peppe90898887 : nello #Schalke04. Con la pesante sconfitta di oggi, la squadra tedesca si avvia verso una retrocessione non pronost… - GennaroSpinaa : Al di là della polemica sterile sui calendari, Sassuolo-Verona è stata una bella partita, giocata con discreta qual… - ginolat76 : RT @PinelliMeo: Oggi si è visto chi tifa la Roma e chi tifa le proprie idee!questo hastag #rinviateRomaNapoli avrebbe dovuto unire tutti a… - haylxyz : ho messo anche cose che non faccio da un sacco tipo guardare serie tv e anime BUT oggi sarò produttivx e alla fine… - RAFFAELLA_9390 : RT @MiaMichela3: oggi è molto importante sostenere la serie dato che siamo a rischio quindi twittiamo e ritwottiamo l'impossibile che ne la… -