Serie A, Lukaku ha rifiutato Sanremo: 'C'è solo l'Inter, quindi no grazie' (Di sabato 13 marzo 2021) Dalle scintille di San Siro, alla (mancata) pace di Sanremo . Ibrahimovic avrebbe potuto giocare il quarto derby stagionale sul palco dell'Ariston visto che, da quanto emerge dalla Gazzetta dello Sport, Romelu Lukaku avrebbe declinato l'invito di Amadeus a presenziare in una delle cinque serate del Festival. Ovviamente il copione lo conosciamo: averli insieme sul palco per porre ... Leggi su eurosport (Di sabato 13 marzo 2021) Dalle scintille di San Siro, alla (mancata) pace di. Ibrahimovic avrebbe potuto giocare il quarto derby stagionale sul palco dell'Ariston visto che, da quanto emerge dalla Gazzetta dello Sport, Romeluavrebbe declinato l'invito di Amadeus a presenziare in una delle cinque serate del Festival. Ovviamente il copione lo conosciamo: averli insieme sul palco per porre ...

Advertising

Stork25697404 : RT @Eurosport_IT: ?? 'C'è solo l'Inter, quindi no grazie' Lukaku avrebbe rifiutato l'invito sul palco di Sanremo per una pace in mondovisio… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Zamorano: 'Solo Lewa e Haaland come Lukaku. Conte? Non mi interessa sia simbolo della Juve' - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Lukaku è il re della #SerieA: l'unico con un cartellino a nove cifre, manca solo un titolo... [@TramacEma] - _esegesi_ : RT @Eurosport_IT: ?? 'C'è solo l'Inter, quindi no grazie' Lukaku avrebbe rifiutato l'invito sul palco di Sanremo per una pace in mondovisio… - Eurosport_IT : ?? 'C'è solo l'Inter, quindi no grazie' Lukaku avrebbe rifiutato l'invito sul palco di Sanremo per una pace in mond… -