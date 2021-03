Serie A | le probabili formazioni del sabato

(Di sabato 13 marzo 2021) Il turno diA continua con le partite del. Si comincia con Sassuolo-Verona: leIl calendario spezzatino dellaA rende più complicata la gestione del Fantacalcio e non solo e una guida completa dellepuò schiarirvi le idee. Ilpomeriggio di sport prende il via con Sassuolo-Verona alle 15.00, facendo tappa in Campania per Benevento-Fiorentina fino alla gara serale tra Genoa-Udinese. SASSUOLO-VERONA Al Mapei Stadium entra in scena il bel calcio, con due squadre pronte a darsi battaglia per seguire il sogno Conference League. Entrambe le squadre sono reduci da sconfitte e hanno il desiderio di rilanciarsi. De Zerbi ritrova Boga e Chiriches, Juric si affida ai suoi uomini ...

Advertising

SkySport : Probabili formazioni di Genoa-Udinese #SkySport #SerieA #GenoaUdinese #Genoa #Udinese - sportli26181512 : Probabili formazioni di Benevento-Fiorentina: Il Benevento di Inzaghi, reduce dal pareggio ottenuto al Picco sabato… - sportli26181512 : Probabili formazioni di Genoa-Udinese: Ballardini e Gotti si sfidano a Marassi: il Genoa è reduce dal ko con la Rom… - SkySport : Probabili formazioni di Benevento-Fiorentina ? #BeneventoFiorentina Fischio d'inizio alle 18 LIVE su Sky Sport Ser… - sportli26181512 : Probabili formazioni di Sassuolo-Verona: Reduci entrambe dai ko per 2-0 rimediati da Udinese e Milan, le squadre di… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie probabili

Goal.com

REGGIO EMILIA - Entrambe reduci da una sconfitta - i neroverdi di De Zerbi contro l'Udinese e gli scaligeri di Juric con il Milan - Sassuolo e Verona, le due outsider della stagione diA rispettivamente collocate al nono e all'ottavo posto della classifica, si affrontano al Mapei Stadium di Reggio Emilia per non perdere terreno dalla Lazio, che ha battuto ieri il Crotone non ......allo stadio Ciro Vigorito di Benevento e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky SportA e Sky Calcio 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go. Le...Probabili formazioni Lazio-Crotone Probabili formazioni Atalanta-Spezia Probabili formazioni Sassuolo-Verona Probabili formazioni Benevento-Fiorentina Probabili formazioni Genoa-Udinese Probabili ...La pioggia di bonus previsti non verranno quasi di sicuro confermati dal nuovo esecutivo. Dovremo dire addio ai vari bonus come il Bonus smartphone.