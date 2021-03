Serie A, Benevento-Fiorentina: probabili formazioni, quote dei bookmakers e dove vedere il match in tv (Di sabato 13 marzo 2021) Manca poco a Benevento-Fiorentina.Fiorentina, Prandelli: “Gol subiti? Ecco cosa serve. Non sono solo a gestire la pressione. Kokorin? Ecco il suo problema”Alle ore 18.00 allo stadio Ciro Vigorito si affronteranno in un match da zona rossa Benevento e Fiorentina. Entrambe le compagini si trovano appaiate in classifica a ventisei punti e pertanto a meno sei dalla zona retrocessione. La squadra di Pippo Inzaghi non trova il successo da ben dieci partite e proverà dunque ad impensierire la Viola per tornare a respirare nella parte più tranquilla della classifica. La Fiorentina di Cesare Prandelli ha bisogno invece di trovar continuità dopo il pareggio in extremis maturato contro il Parma di Roberto D'Aversa. Di seguito, le probabili ... Leggi su mediagol (Di sabato 13 marzo 2021) Manca poco a, Prandelli: “Gol subiti? Ecco cosa serve. Non sono solo a gestire la pressione. Kokorin? Ecco il suo problema”Alle ore 18.00 allo stadio Ciro Vigorito si affronteranno in unda zona rossa. Entrambe le compagini si trovano appaiate in classifica a ventisei punti e pertanto a meno sei dalla zona retrocessione. La squadra di Pippo Inzaghi non trova il successo da ben dieci partite e proverà dunque ad impensierire la Viola per tornare a respirare nella parte più tranquilla della classifica. Ladi Cesare Prandelli ha bisogno invece di trovar continuità dopo il pareggio in extremis maturato contro il Parma di Roberto D'Aversa. Di seguito, le...

