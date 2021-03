Serie A | Benevento-Fiorentina | probabili formazioni e dove vederla

(Di sabato 13 marzo 2021) La ventisettesima giornata diA vedrà un anticipo interessante alle 18 del sabato:. È una sfida fondamentale e decisiva in chiave salvezza, con le due squadre ancora a rischio retrocessione e a pari punti in classifica. Per entrambe le compagini il diciottesimo posto è distante sei punti, considerando però che il Torino deve ancora recuperare due gare. Ilè reduce dal pareggio nello scontro salvezza contro lo Spezia, dopo la brutta doppia sconfitta con Verona e Napoli. I ragazzi di Inzaghi non trovano la vittoria dal 6 gennaio, quando Sau e Tuia regalarono i tre punti ai giallorossi. La situazione in classifica non è quindi ancora tale da garantire tranquillità per la permanenza nella massima, come per i sanniti, così per la. I ...

Commenta per primo Continua la 27esima giornata diA, in programma oggi tre partite: si parte alle 15 con Sassuolo - Verona, due squadre che non ... Alle 18- Fiorentina, una sfida che ...... dove vederla in tv e in streaming- Fiorentina è in programma alle ore 18 allo stadio Ciro Vigorito die sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky SportA e Sky Calcio 1.La Fiorentina non può più commettere errori e per evitare un nuovo crollo si affida alla sua grande qualità. Noi e alcuni partner selezionati utilizziamo cookie o tecnologie simili come specificato ne ...Il calendario spezzatino della Serie A rende più complicata la gestione del Fantacalcio ... facendo tappa in Campania per Benevento-Fiorentina fino alla gara serale tra Genoa-Udinese.