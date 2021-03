Serie A, Adani: “La Juventus è l’esempio chiaro di come il calcio italiano sia inadeguato all’Europa” (Di sabato 13 marzo 2021) “Il calcio in Italia non è adeguato alla richiesta Europa. La riprova arriva dal fatto che la Juventus, ovvero l’unica italiana in grado di vincere la Champions, nelle ultime tre stagioni è uscita contro una formazione olandese, una francese e una portoghese. Ovvero tre società che non arrivano dai campionati maggiori d’Europa”. Queste le dichiarazioni di Daniele Adani, che è stato ospite su BoboTv in onda nel canale Twitch, in merito al rendimento in Europa delle squadre italiane. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 13 marzo 2021) “Ilin Italia non è adeguato alla richiesta Europa. La riprova arriva dal fatto che la, ovvero l’unica italiana in grado di vincere la Champions, nelle ultime tre stagioni è uscita contro una formazione olandese, una francese e una portoghese. Ovvero tre società che non arrivano dai campionati maggiori d’Europa”. Queste le dichiarazioni di Daniele, che è stato ospite su BoboTv in onda nel canale Twitch, in merito al rendimento in Europa delle squadre italiane. SportFace.

