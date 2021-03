Serie A 2021: il Sassuolo piega il Verona, la Fiorentina domina a Benevento, pari tra Genoa e Udinese (Di sabato 13 marzo 2021) Si sono giocati tre anticipi per quel che riguarda il sabato del 27° turno della Serie A 2020-2021. Nei match odierni abbiamo assistito al successo per 3-2 del Sassuolo sull’Hellas Verona, quindi la netta vittoria della Fiorentina per 4-1 in casa del Benevento, mentre nel posticipo serale Genoa e Udinese hanno impattato sull’1-1. Con questi risultati la classifica vede il Sassuolo salire in ottava posizione, proprio ai danni del Verona, con 39 punti, mentre la Fiorentina fa un bello scatto in avanti e sale in 12a posizione con 29 punti a +9 sulla zona retrocessione. Per il Benevento, invece, si complicano le cose, rimanendo a quota 26 con il Torino a -6 punti, ma con 3 gare giocate in ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) Si sono giocati tre anticipi per quel che riguarda il sabato del 27° turno dellaA 2020-. Nei match odierni abbiamo assistito al successo per 3-2 delsull’Hellas, quindi la netta vittoria dellaper 4-1 in casa del, mentre nel posticipo seralehanno impattato sull’1-1. Con questi risultati la classifica vede ilsalire in ottava posizione, proprio ai danni del, con 39 punti, mentre lafa un bello scatto in avanti e sale in 12a posizione con 29 punti a +9 sulla zona retrocessione. Per il, invece, si complicano le cose, rimanendo a quota 26 con il Torino a -6 punti, ma con 3 gare giocate in ...

