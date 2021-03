Sei Nazioni, Italia travolta dal Galles per 48-7 (Di sabato 13 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Un'altra brutta figura rimediata dall'Italrugby in questo Sei Nazioni 2021. Gli azzurri del ct Smith rimediano contro il Galles la terza sconfitta all'Olimpico dopo i ko con Francia e Irlanda, la quarta nel Torneo dopo quella di Twickenham contro i campioni uscenti dell'Inghilterra. I ‘Dragonì sembrano di un altro pianeta e alla fine espugnano Roma con un eloquente 48-7. Sabato prossimo per Bigi e compagni, alla 31esima battuta d'arresto di fila nel Sei Nazioni, c'è l'ultima sfida con la Scozia ad Edimburgo: per evitare il ‘cucchiaio di legnò serve una vittoria. L'avvio degli azzurri è da incubo, con i ‘Dragonì che partono a testa bassa e, al 3?, vanno a segno con una punizione di Biggar. Capitan Bigi, al 6?, rimedia un giallo per un intenzionale nei pressi della linea bianca: Italia con l'uomo in ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Un'altra brutta figura rimediata dall'Italrugby in questo Sei2021. Gli azzurri del ct Smith rimediano contro illa terza sconfitta all'Olimpico dopo i ko con Francia e Irlanda, la quarta nel Torneo dopo quella di Twickenham contro i campioni uscenti dell'Inghilterra. I ‘Dragonì sembrano di un altro pianeta e alla fine espugnano Roma con un eloquente 48-7. Sabato prossimo per Bigi e compagni, alla 31esima battuta d'arresto di fila nel Sei, c'è l'ultima sfida con la Scozia ad Edimburgo: per evitare il ‘cucchiaio di legnò serve una vittoria. L'avvio degli azzurri è da incubo, con i ‘Dragonì che partono a testa bassa e, al 3?, vanno a segno con una punizione di Biggar. Capitan Bigi, al 6?, rimedia un giallo per un intenzionale nei pressi della linea bianca:con l'uomo in ...

