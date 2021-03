Sei mesi di estate e meno di due mesi d’inverno entro il 2100 (ma non è una buona notizia) (Di sabato 13 marzo 2021) Sei mesi di estate e meno di due mesi d’inverno: potrebbe essere questa la nuova normalità nell’emisfero settentrionale entro il 2100, qualora non venissero attuate politiche efficaci contro i cambiamenti climatici. Inevitabili le conseguenze sulla salute umana, così come sull’agricoltura e l’ambiente. Lo dimostra uno studio cinese guidato dal South China Sea Institute of Oceanology (SCSIO) e pubblicato sulla rivista Geophysical Research Letters. I ricercatori, guidati dall’oceanografo Yuping Guan, hanno messo a confronto i dati climatici raccolti quotidianamente tra il 1952 e il 2011, in modo da verificare com’è cambiato il ritmo con cui si alternano le stagioni nell’emisfero Nord. Queste informazioni sono state poi inserite nei ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 13 marzo 2021) Seididi due: potrebbe essere questa la nuova normalità nell’emisfero settentrionaleil, qualora non venissero attuate politiche efficaci contro i cambiamenti climatici. Inevitabili le conseguenze sulla salute umana, così come sull’agricoltura e l’ambiente. Lo dimostra uno studio cinese guidato dal South China Sea Institute of Oceanology (SCSIO) e pubblicato sulla rivista Geophysical Research Letters. I ricercatori, guidati dall’oceanografo Yuping Guan, hanno messo a confronto i dati climatici raccolti quotidianamente tra il 1952 e il 2011, in modo da verificare com’è cambiato il ritmo con cui si alternano le stagioni nell’emisfero Nord. Queste informazioni sono state poi inserite nei ...

Advertising

Corriere : Biden vede la fine dell’incubo: «Tutti vaccinati entro sei mesi» - trash_italiano : Forse i sei mesi di Grande Fratello Vip servivano solo ad allenarci per il televoto madre, OVVERO QUELLO DI DOMANI SERA PER #SANREMO2021 - petergomezblog : ‘Ndrangheta, condanna definitiva per l’ex assessore lombardo Zambetti: 7 anni e sei mesi - valdzmvsa : @phoebenotphoebe in sei mesi non hai capifo che sono IL PESSIMSMO personificato??? - Laura4444_ : RT @anailime01: A me fa morire Tommaso che ci parla delle sue preferenze alimentari come se non lo avessimo visto mangiare per sei mesi col… -