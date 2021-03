Sciopero del clima il 19 marzo? Ufficiale | la mamma dei gretini è sempre incinta

(Di sabato 13 marzo 2021) L'Italia si prepara a serrarsi ancora di più a partire da lunedì 15, fatidica data in cui quasi tutta la penisola si tingerà di rosso profondo. Chiuderanno i negozi di abbigliamento e calzature, oltre a scuole, bar, ristoranti, locali di ogni tipo, e persino parrucchieri e barbieri, a cui l'ex premier Giuseppe Conte in zona rossa consentiva di lavorare, saranno costretti a tenere abbassate le saracinesche. Un velo di piombo calerà da Nord a Sud, avviluppando in una morsa asfissiante gli italiani, i quali, per proteggersi dalla cosiddetta terza ondata, si rintaneranno svogliatamente nelle loro abitazioni,più stufi di obblighi e limitazioni, le strade si svuoteranno, ogni attività verrà rimandata, ma nessuno fermerà i. Credevamo, - o meglio - ci eravamo illusi, che insieme al buco dell'ozono, che si è ...

Penalisti in sciopero dal 29 al 31 marzo 2021 contro l'inefficienza del processo telematico

Corona è piantonato dai poliziotti del carcere di Opera, dove verrà trasferito una volta dimesso. Intanto al Niguarda ha iniziato lo sciopero della fame e della sete. L'Unione delle Camere penali italiane proclama tre giorni di sciopero. L'avvocato Cristina Morrone: «Continuerà fino a che non gli verrà data la possibilità di parlare con il giudice di Sorveglianza». Piantonato in ospedale, sarà trasferito nel carcere di Opera per scontare la pena.