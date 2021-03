Sciascia | Debenedetti e il Cinema come destino

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 13 marzo 2021) Di Leonardorisulterebbero interessanti anche i promemoria per fare la spesa al mercato. Lo testimonia “Questo non è un racconto”. Scritti per ile sul, volume che Paolo Squillacioti ha curato per Adelphi raccogliendo articoli sparsi e soggetti per film mai realizzati. Il soggetto migliore mi sembra quello per Carlo Lizzani, storia di una donna che manda alla sbarra i mafiosi che gli hanno ammazzato il marito. Un’idea giusta anche per Francis Ford Coppola. Leggendo il libro si scopre che, dopo avere amato intensamente il, approda a un comprensibile disincanto. I film davvero artistici sono merce rara, spesso sono merce e basta, così in età matura lo scrittore si limita a vedere le pellicole di Federico Fellini e quelle tratte dalle sue opere letterarie. Todo modo, ...