Sci di fondo | Alexander Bolshunov | Engadina trionfale Sua la 15 km svizzera | podio per Klaebo e Golberg 24° De Fabiani | 30° Pellegrino

(Di sabato 13 marzo 2021), dopo le tante peripezie dei Mondiali di Oberstdorf, va a vincere la 15 km a tecnica classica con partenza di massa nell’, in. Un successo netto, il suo, arrivato nel finale e che è il quarto in stagione sulla distanza. 34’07?1 il tempo del russo, che ha deciso di attaccare nel finale, dopo il decimo chilometro, lasciando la compagnia a debita distanza. La gara non è particolarmente vivace nel primo dei quattro giri, ma nel secondo si muove qualcosa, con un terzetto formato da Chervotkin, Holund e Daniel Stock, ventottenne protagonista più che altro a livello inferiore: finiscono in breve riassorbiti prima dae poi da quello che diventa il gruppo di testa, che comprende un combattivo. Nel finale, come detto, l’attacco decisivo ...

Advertising

sportface2016 : #Scidifondo, mass start 15 km maschile #Engadin 2021: vince #Bolshunov, indietro gli azzurri - FondoItalia : Fondo - OPA Cup: super Sauerbrey nella 10 km femminile; Weber vince tra le junior - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Fondo - Forfait dell'ultima ora per Johaug: problemi al polso, salta l'Engadin - FondoItalia : Fondo - Forfait dell'ultima ora per Johaug: problemi al polso, salta l'Engadin - eliolivt : @Nicola_Bressi sci di fondo eh...???? -

Ultime Notizie dalla rete : Sci fondo

FondoItalia.it

Infine, unspecifico per il compartoe per la montagna. Decreto Sostegno, i fondi per finanziarlo Per finanziare il Dl Sostegno si utilizzerà tutto lo scostamento di Bilancio da 32 miliardi ...... in 1'05"59, è al comando dopo la prima manche dello slalom gigante della Coppa del mondo di... Per l'Italia - su una pista veloce conperfetto e due bei muri - altra gara deludente: il ...Alexander Bolshunov, dopo le tante peripezie dei Mondiali di Oberstdorf, va a vincere la 15 km a tecnica classica con partenza di massa nell'Engadina, in Svizzera. Un successo netto, il suo, arrivato ...Lo svizzero Loic Meillard, in 1'05"59, è al comando dopo la prima manche dello slalom gigante della Coppa del mondo di sci alpino a Kranjska Gora (Slovenia), il penultimo della stagione. (ANSA) ...