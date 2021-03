Sci alpino, Sofia Goggia conferma il ritorno alle gare: sarà al via delle finali di Coppa del Mondo (Di domenica 14 marzo 2021) Con un post pubblicato sulla propria pagina Instagram la campionessa italiana di sci alpino, Sofia Goggia, ha ufficializzato la sua partecipazione alle finali di discesa di Coppa del Mondo a Lanzerheide, in Svizzera. L’azzurra si era fatta male il 31 gennaio e aveva già dovuto dire addio ai Mondiali di Cortina, ma anche la sua partecipazione nell’ultima gara utile per la Coppa di specialità sembrava ormai impossibile. Con un recupero lampo e dopo la visita di mercoledì scorso, però, le sue condizioni sono apparse migliorate e alla fine la bergamasca potrà tornare sugli sci dopo 45 giorni dal brutto infortunio. Questo il lungo e struggente messaggio della Goggia: “Entrai nella stanza e subito ci abbracciammo: versai qualche lacrima sul ... Leggi su sportface (Di domenica 14 marzo 2021) Con un post pubblicato sulla propria pagina Instagram la campionessa italiana di sci, ha ufficializzato la sua partecipazionedi discesa didela Lanzerheide, in Svizzera. L’azzurra si era fatta male il 31 gennaio e aveva già dovuto dire addio ai Mondiali di Cortina, ma anche la sua partecipazione nell’ultima gara utile per ladi specialità sembrava ormai impossibile. Con un recupero lampo e dopo la visita di mercoledì scorso, però, le sue condizioni sono apparse migliorate e alla fine la bergamasca potrà tornare sugli sci dopo 45 giorni dal brutto infortunio. Questo il lungo e struggente messaggio della: “Entrai nella stanza e subito ci abbracciammo: versai qualche lacrima sul ...

