Sci alpino | Luca De Aliprandini | “Non era questo l’obiettivo di oggi Sono abbastanza contento della seconda manche”

(Di sabato 13 marzo 2021) E’ unDenon proprio soddisfatto quello che si presenta ai microfoni al termine del gigante di Kranjska Gora. L’azzurro, infatti, è riuscito a recuperare qualche posizione nellama non è riuscito ad andare oltre la 15ma posizione. “Non eradi, ma recrimino sull’atteggiamentoprima. Ora guardo all’ultima gara cercando di chiudere al meglio. Adessoentrato fra i primi sette del mondo e devo continuare a lavorare per rimanerci“. Deè stato il migliore italiano nel gigante di ...

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

Nello slalom gigante della Coppa del mondo dia Kranjska Gora (Slovenia), il penultimo della stagione, si impone lo svizzero Marco Odermatt (2'12'87), davanti al connazionale Loic Meillard (2'13'93). Terzo l'austriaco Stefan ...Marco Odermatt ha vinto lo slalom gigante di Kranjska Gora, in Slovenia, valevole per la Coppa del Mondo maschile di2020 - 2021 . Lo svizzero ha chiuso con il tempo complessivo di 2'12"87, precedendo il connazionale Loic Meillard (+1"06) e l'austriaco Stefan Brennsteiner (+1"09). Solamente quarto invece ...E' un Luca De Aliprandini non proprio soddisfatto quello che si presenta ai microfoni al termine del gigante di Kranjska Gora. L'azzurro, infatti, è riuscito a recuperare qualche posizione nella secon ...Luca De Aliprandini ha commentato la sua prova odierna a Kranjska Gora, dove ha ottenuto un 15° posto nel gigante maschile.