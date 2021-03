Scatta il nuovo Dpcm. Scuola, viaggi, bar, negozi: ecco tutte le regole (Di domenica 14 marzo 2021) Con il decreto in vigore da oggi fino al 6 aprile costretti a casa quasi sei milioni di bimbi e ragazzi. Nelle zone di semi lockdown vietato andare dal parrucchiere. Ma cinema e spettacoli sperano di aprire dopo il 27 marzo. Le misure in base ai colori Leggi su repubblica (Di domenica 14 marzo 2021) Con il decreto in vigore da oggi fino al 6 aprile costretti a casa quasi sei milioni di bimbi e ragazzi. Nelle zone di semi lockdown vietato andare dal parrucchiere. Ma cinema e spettacoli sperano di aprire dopo il 27 marzo. Le misure in base ai colori

Advertising

vales_mind : Poi scatta la zona rossa, tutto si rallenta per un po’, poi si riapre, di nuovo gente che esce ma poi no di nuovo z… - Andreeascreams : Sto rivedendo #FMAB per l'ennesima volta e fra poco scatta di nuovo il trauma della 4° puntata, auguratemi buona fortuna per favore. - redontuscia : #PrimoPiano Pasqua di nuovo in lockdown per il Lazio: scatta la zona rossa da lunedì 15 marzo fino al 6 aprile - BethSpg : @SaraCarpi1 @ButPink8 Visto,credo quello sia il meno peggio. Lei con B non è lo schifo più grande,tutto il resto è… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Dall'Aifa stop a un lotto di vaccini AstraZeneca, scatta il panico (anche) in Calabria) è stato… -