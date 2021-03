Sassuolo-Verona, i convocati di Juric: 23 giocatori per la trasferta di Reggio Emilia (Di sabato 13 marzo 2021) Come previsto soltanto stamane il tecnico del Verona, Ivan Juric, ha diramato la lista dei 23 convocati per l’anticipo delle 15 in casa del Sassuolo. Questo l’elenco: 1 Silvestri, 3 Dimarco, 4 Veloso, 5 Faraoni, 6 Lovato, 7 Barak, 8 Lazovic, 9 Salcedo, 11 Favilli, 13 Udogie, 14 Ilic, 15 Çetin, 17 Ceccherini, 20 Zaccagni, 21 Günter, 22 Berardi, 23 Magnani, 25 Pandur, 27 Dawidowicz, 33 Sturaro, 40 Bessa, 61 Tameze, 92 Lasagna. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 13 marzo 2021) Come previsto soltanto stamane il tecnico del, Ivan, ha diramato la lista dei 23per l’anticipo delle 15 in casa del. Questo l’elenco: 1 Silvestri, 3 Dimarco, 4 Veloso, 5 Faraoni, 6 Lovato, 7 Barak, 8 Lazovic, 9 Salcedo, 11 Favilli, 13 Udogie, 14 Ilic, 15 Çetin, 17 Ceccherini, 20 Zaccagni, 21 Günter, 22 Berardi, 23 Magnani, 25 Pandur, 27 Dawidowicz, 33 Sturaro, 40 Bessa, 61 Tameze, 92 Lasagna. SportFace.

Advertising

SilvestriP : @SerieA Per la regolarità del campionato #RinviateRomaNapoli #Juventus #Inter #Napoli #Lazio #Fiorentina #Milan… - Alessan25709324 : RT @SilvestriP: @SerieA Per la regolarità del campionato #RinviateRomaNapoli #Juventus #Inter #Napoli #Lazio #Fiorentina #Milan #Torino… - sportface2016 : #SassuoloVerona, i convocati di #Juric: 23 giocatori per la trasferta #SerieA - emmaficcadenti1 : RT @SilvestriP: @SerieA Per la regolarità del campionato #RinviateRomaNapoli #Juventus #Inter #Napoli #Lazio #Fiorentina #Milan #Torino… - FootballtipsNG : Serie A, Sassuolo vs Hellas Verona, PREDICTION: 1 - 2 -