Sassuolo, Locatelli gol e nuovo record: nessun giovane italiano come lui (Di sabato 13 marzo 2021) Manuel Locatelli è diventato il più giovane giocatore italiano ad aver partecipato ad almeno quattro gol in questa Serie A Con la rete siglata oggi contro il Verona, Manuel Locatelli è diventato il più giovane giocatore italiano ad aver partecipato ad almeno quattro gol in questa Serie A (tre reti e un assist per lui). Grande soddisfazione per l’ex prodotto della Primavera del Milan finito nella scorsa sessione di calciomercato nel mirino di tanti top club, tra cui la Juventus. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 marzo 2021) Manuelè diventato il piùgiocatoread aver partecipato ad almeno quattro gol in questa Serie A Con la rete siglata oggi contro il Verona, Manuelè diventato il piùgiocatoread aver partecipato ad almeno quattro gol in questa Serie A (tre reti e un assist per lui). Grande soddisfazione per l’ex prodotto della Primavera del Milan finito nella scorsa sessione di calciomercato nel mirino di tanti top club, tra cui la Juventus. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

Filippo54128658 : Goooooooooooool Manuel locatelli La sblocca al quarto minuto 1 a 0 Sassuolo in vantaggio sul Verona - infoitsport : Sassuolo-Verona 1-0, il risultato in diretta LIVE. Gol di Locatelli - Roberto11712522 : #:SerieA: Sassuolo 1 .Gol.M.Locatelli 4 minutes and Verona 0.?????????????? - Italia_Notizie : Diretta Sassuolo-Verona 1-0: la sblocca Locatelli - gilnar76 : Risultati e classifica Serie A ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… -