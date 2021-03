Sassuolo, De Zerbi: «Vittoria meritata. Europa? Ci manca ancora qualcosa» (Di sabato 13 marzo 2021) Roberto De Zerbi ha parlato al termine di Sassuolo-Verona Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta 3-2 contro il Verona. Vittoria meritata – «Sembra come se non avessimo meritato di vincere, invece lo abbiamo meritato. Poi certe accortezze, come stare più bassi, le abbiamo fatte volutamente. Rispettiamo tantissimo il Verona e credevo che andare alti a pressarli scatenasse l’intensità loro. Per disinnescare l’intensità forse era meglio abbassarsi un po’ col rischio di perdere il possesso palla. Lo abbiamo perso ma era voluto come erano volute le giocate tra le due punte e il primo potevamo essere in vantaggio di più di un gol. Detto questo, il Verona resta una squadra che non mette solo noi in difficoltà ma ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 marzo 2021) Roberto Deha parlato al termine di-Verona Roberto De, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta 3-2 contro il Verona.– «Sembra come se non avessimo meritato di vincere, invece lo abbiamo meritato. Poi certe accortezze, come stare più bassi, le abbiamo fatte volutamente. Rispettiamo tantissimo il Verona e credevo che andare alti a pressarli scatenasse l’intensità loro. Per disinnescare l’intensità forse era meglio abbassarsi un po’ col rischio di perdere il possesso palla. Lo abbiamo perso ma era voluto come erano volute le giocate tra le due punte e il primo potevamo essere in vantaggio di più di un gol. Detto questo, il Verona resta una squadra che non mette solo noi in difficoltà ma ...

