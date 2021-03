Sampdoria | Tonelli scalpita | il difensore a caccia del riscatto

Leggi su calcionews24

(Di sabato 13 marzo 2021) Contro il Bologna, Lorenzoavrà a disposizione un’altra chance da titolare e non vuole sprecarla Lasi prepara ad affrontare la prossima sfida di campionato in trasferta contro il Bologna. Opportunità per Lorenzoche, grazie alla squalifica di Omar Colley, partirà da titolare al fianco di Maya Yoshida. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 Un campionato caratterizzato da più bassi che alti per l’ex Empoli: troppe le ammonizioni ricevute, un solo gol nel derby con il Genoa e tante disattenzioni difensive. Il classe ’90 è in cerca di, domani l’occasione giusta per far ricredere Claudio Ranieri e non solo. Leggi su Calcionews24.com