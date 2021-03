Sampdoria | terminato l’isolamento fiduciario 10° giorno senza nuovi casi

(Di sabato 13 marzo 2021) Attraverso un comunicato ufficiale sul sito ufficiale del club, laha comunicato il termine del periodo di isolamentoper la squadra blucerchiata: “L’U.C.comunica che i tamponi naso-faringei effettuati oggi (10°da riscontrata positività) ai componenti del ‘Gruppo Squadra’ hanno dato tutti esito negativo. Deve pertanto considerarsi(“bolla”), fatta eccezione per il componente già risultato positivo”. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Termina l'isolamento fiduciario delladopo il caso di positività al Covid delle scorse settimane. Sul sito ufficiale il club ... Deve pertanto considerarsil'isolamento fiduciario ("...Laha reso noti gli esiti dell'ultimo ciclo di tamponi per Coronavirus effettuati al gruppo squadra. Il ...GENOVA, 13 MAR - Termina l'isolamento fiduciario della Sampdoria dopo il caso di positività al Covid ... Deve pertanto considerarsi terminato l'isolamento fiduciario ("bolla"), fatta eccezione per il ...Da allora, i giocatori e lo staff tecnico della Sampdoria sono stati posti in isolamento fiduciario, ma già negli scorsi due giorni i tamponi avevano dato esito negativo. L’isolamento è terminato ...