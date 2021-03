Salernitana-Cosenza 0-0 | occasione sprecata per i granata

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 13 marzo 2021) Termina a reti bianche il match dell’Arechi,, valido per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie B. Due punti persi per iche, nonostante la superiorità numerica di cui hanno goduto per circa un’ora, non sono riusciti a trovare il guizzo vincente sprecando la possibilità di accorciare sulla capolista. Cosa è successo nel primo tempo? Mister Castori presenta una formazione pressoché uguale a quella vista nel turno precedente contro la Cremonese: in porta c’è Belec, con Bogdan, Veseli e Gyomber a fare da schermo. A centrocampo solita diga formata da Di Tacchio, Capezzi e Colulibaly, con Kupisz e Jarozinsky sugli esterni. In avanti, la coppia Djuric e Tutino. Emergenza in difesa per il tecnico dei silani Occhiuzzi che deve rinunciare agli squalificati Idda e Tiritiello, sostituiti da ...