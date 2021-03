Sabrina Ferilli | Svegliati amore mio | anticipazioni fiction di Canale 5

(Di sabato 13 marzo 2021)mio: ecco ledelladi5 che presto arriverà sulla rete ammiraglia Mediaset Getty ImagesDal 24 marzo, su5, andrà in onda “mio” una nuovadiretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo con protagonista. Nel cast anche altri attori di successo come: Ettore Bassi, Francesco Arca e Francesco Venditti. Dopo il grande successo con “L’strappato“, l’attrice romana proverà a replicare con una nuova serie. Laavrà come protagonista Nanà, interpretata dalla, una madre che si ritroverà ad ...

Le Anticipazioni della nuova Puntata , in onda oggi 13 marzo 2021 , ci rivelano che in studio saranno ospiti Ilary Blasi , Orietta Berti e. Anticipazioni Verissimo: Ilary Blasi e ...Ospite del talk show anche, protagonista prossimamente su Canale 5 della fiction 'Svegliati amore mio'. Per la prima volta a verissimo Ginevra Elkann , la nipote di Gianni Agnelli. ...Can Yaman sarà giudice del serale di Amici 20? E farà coppia con Stefano De Martino? L’indiscrezione ha già mandato in ...Flavio Cattaneo è l’uomo che è riuscito a conquistare il cuore di Sabrina Ferilli. Scopri tutto quello che c’è da sapere su di lui. foto da instagram Flavio Cattaneo, seppur non sia un personaggio ...