Russia, Zenit: allo stadio vaccino anti Covid gratis ai tifosi (Di sabato 13 marzo 2021) San Pietroburgo, 13 marzo 2021 - Se vieni allo stadio a vedere lo Zenit di San Pietroburgo sarai vaccinato gratis, è l'offerta del club russo ai tifosi della squadra che compreranno un biglietto per ...

