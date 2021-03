Russia, lo Zenit offre il vaccino gratis per i tifosi che comprano un biglietto per lo stadio (Di sabato 13 marzo 2021) Iniziativa lodevole da parte dello Zenit San Pietroburgo. In Russia è già possibile andare allo stadio a guardare le partite e gli impianti sono aperti ai tifosi vaccinati. Il club di proprietà di Gazprom ha deciso di venire incontro alle esigenze dei propri fan e tutti coloro i quali compreranno un biglietto per la successiva partita interna della squadra, potranno vaccinarsi gratuitamente proprio tramite lo Zenit, che dunque in questo modo vuole contribuire ad accelerare la campagna vaccinale che sul territorio russo è già a buon punto e che sta ulteriormente accelerando: “Il vaccino Sputnik V sarà disponibile per tutti i presenti al match al di sopra dei 18 anni. Per favore portate con voi il passaporto e la tessera sanitaria, vi verrà richiesto di essere visitati ... Leggi su sportface (Di sabato 13 marzo 2021) Iniziativa lodevole da parte delloSan Pietroburgo. Inè già possibile andare alloa guardare le partite e gli impianti sono aperti aivaccinati. Il club di proprietà di Gazprom ha deciso di venire incontro alle esigenze dei propri fan e tutti coloro i quali compreranno unper la successiva partita interna della squadra, potranno vaccinarsi gratuitamente proprio tramite lo, che dunque in questo modo vuole contribuire ad accelerare la campagna vaccinale che sul territorio russo è già a buon punto e che sta ulteriormente accelerando: “IlSputnik V sarà disponibile per tutti i presenti al match al di sopra dei 18 anni. Per favore portate con voi il passaporto e la tessera sanitaria, vi verrà richiesto di essere visitati ...

