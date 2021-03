Rugby | Sei Nazioni 2021 | Italia-Galles 7-48 Altra pesante sconfitta interna per gli azzurri

(Di sabato 13 marzo 2021) Anche il quarto turno del Seidipresenta un conto salato agli: l’vienea Roma dalche passa con un netto 7-48, conquistando il punto di bonus prima della mezz’ora, in virtù delle quattro mete messe a segno in 22 minuti. Alla fine saranno sette le marcature ospiti, contro l’unicana siglata da Ioane al 50? sullo 0-34. Nel primo tempo Biggar sblocca al 3? da piazzato, poi al 6? il giallo preso da Bigi spiana la strada al, che nei 10? in 15 contro 14 va in meta prima con Adams e poi con Faletau. Biggar converte solo una volta e lo score è di 0-15. Si torna in parità numerica, ma lo spartito non cambia: al 20? ed al 29? Owens trafigge due volte glie ...

L'attesa Italia Nazioni in diretta Il capitano Luca Bigi e il ct Franco Smith hanno ripetuto anche questa volta che scenderanno in campo per vincere, il che è verissimo tanto quanto il ... Le pagelle di Italia-Galles, match valevole per la quarta giornata del torneo Rugby Sei Nazioni 2021, in cui la formazione ospite ha spazzato via con il nettissimo punteggio di 7-48 gli azzurri ...