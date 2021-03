Rugby: Marzio Innocenti è il nuovo Presidente della Federazione (Di sabato 13 marzo 2021) Si è svolta oggi l’Assemblea Generale Ordinaria Elettiva presso la Nuova Fiera di Roma. Ad uscirne vincitore è stato Marzio Innocenti: il classe 1958 nativo di Livorno è il nuovo Presidente della Federazione italiana Rugby. 56% dei voti per lui, preceduti Paolo Vaccari (40%) ed il Presidente uscente Alfredo Gavazzi (3%). Le sue parole in un comunicato: “Sono felice, è stato un lungo cammino al termine del quale abbiamo raggiunto la meta che ci eravamo prefissati. Ci poniamo obiettivi diversi e difficili, per raggiungere i quali sarà importante che tutto il movimento lavori coeso, come una vera squadra di Rugby. Credo vi fosse da parte del movimento il desiderio di valutare una nuova direzione e certo che tutti i Presidenti di Società, ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) Si è svolta oggi l’Assemblea Generale Ordinaria Elettiva presso la Nuova Fiera di Roma. Ad uscirne vincitore è stato: il classe 1958 nativo di Livorno è ilitaliana. 56% dei voti per lui, preceduti Paolo Vaccari (40%) ed iluscente Alfredo Gavazzi (3%). Le sue parole in un comunicato: “Sono felice, è stato un lungo cammino al termine del quale abbiamo raggiunto la meta che ci eravamo prefissati. Ci poniamo obiettivi diversi e difficili, per raggiungere i quali sarà importante che tutto il movimento lavori coeso, come una vera squadra di. Credo vi fosse da parte del movimento il desiderio di valutare una nuova direzione e certo che tutti i Presidenti di Società, ...

