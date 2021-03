Advertising

Federugby : ?? Marzio #Innocenti è il XXI Presidente della Federazione Italiana Rugby, eletto oggi in occasione dell'Assemblea G… - Federugby : Congratulazioni a Marzio #Innocenti, nuovo Presidente della Federazione Italiana Rugby, eletto a Roma alla prima vo… - TV7Benevento : Rugby: Innocenti, 'Sono felice, dopo lungo cammino abbiamo raggiunto la meta'... - newstown_aq : Rugby, Innocenti eletto nuovo presidente Fir. Gli aquilani Festuccia e Morelli entrano nel consiglio federale… - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) - Il rugby italiano si affida a Marzio Innocenti. L'assemblea generale, riunita alla Nuova Fiera d… -

Ultime Notizie dalla rete : Rugby Innocenti

"Ci poniamo obiettivi diversi e difficili, sarà importante che tutto il movimento lavori coeso, come una vera squadra di- ha sottolineato- Il rilancio del movimento nel nostro ...Italia Sei Nazioni in diretta : oggi all'Olimpico deserto sfida fra azzurri e Galles per il 4° turno del Sei Nazioni., Marzioè il nuovo presidente della Federazione italiana: sconfitti Paolo Vaccari e Alfredo Gavazzi 7 - 48 I marcatori 3' 0 - 3 c.p. Biggar 7' 0 - 10 m. J. Adams tr. BiggarRoma, 13 mar. (Adnkronos) - “Sono felice, è stato un lungo cammino al termine del quale abbiamo raggiunto la meta che ci eravamo prefissati”. Lo ha ...Si è svolta oggi l’Assemblea Generale Ordinaria Elettiva presso la Nuova Fiera di Roma. Ad uscirne vincitore è stato Marzio Innocenti: il classe 1958 nativo di Livorno è il nuovo Presidente della Fede ...