**Rugby: Innocenti, 'parole Zaia mi riempiono d'orgoglio, fiero di rappresentare anche il Veneto'** Roma, 13 mar. (Adnkronos) - "Le parole del Presidente Zaia mi riempiono di orgoglio e fanno da ulteriore stimolo per il grande impegno che mi aspetta fin da domattina, in quanto garante della fiducia espressa nei miei confronti da tutto il movimento con l'elezione odierna". Il Neo-Presidente della Federazione Italiana Rugby, Marzio Innocenti, risponde così attraverso l'Adnkronos ai complimenti espressi dal Governatore Luca Zaia a seguito dell'esito delle elezioni che lo hanno oggi eletto alla massima carica istituzionale della Fir. "Sono ovviamente fiero delle mie origini livornesi, ma il Veneto è la mia seconda terra, una terra che ha saputo accogliermi come una famiglia, che mi ha permesso di costruirmi come uomo, come atleta e come medico, dove ho ...

