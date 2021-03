**Rugby: Innocenti è il ventunesimo presidente della federazione italiana** (Di sabato 13 marzo 2021) Roma, 13 mar. (Adnkronos) - Marzio Innocenti è il ventunesimo presidente della federazione Italiana Rugby, eletto oggi in occasione dell'Assemblea Generale Ordinaria Elettiva svoltasi presso la Nuova Fiera di Roma. Marzio Innocenti è stato eletto al primo scrutinio con il 56% dei voti, precedendo Paolo Vaccari ed Alfredo Gavazzi che nel primo turno di votazioni hanno ricevuto rispettivamente il 40% e 3% delle preferenze. L'Assemblea Generale Ordinaria Elettiva prosegue con le votazioni per l'elezione dei Consiglieri Federali e del presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) Roma, 13 mar. (Adnkronos) - Marzioè ilItaliana Rugby, eletto oggi in occasione dell'Assemblea Generale Ordinaria Elettiva svoltasi presso la Nuova Fiera di Roma. Marzioè stato eletto al primo scrutinio con il 56% dei voti, precedendo Paolo Vaccari ed Alfredo Gavazzi che nel primo turno di votazioni hanno ricevuto rispettivamente il 40% e 3% delle preferenze. L'Assemblea Generale Ordinaria Elettiva prosegue con le votazioni per l'elezione dei Consiglieri Federali e deldel Collegio dei Revisori dei Conti.

