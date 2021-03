Ruba prodotti per 700 euro al MediaWorld: denunciata una 42enne (Di sabato 13 marzo 2021) I carabinieri della Stazione di Codognè hanno denunciato per furto aggravato una 42enne con pregiudizi di polizia che nel pomeriggio di venerdì, presso il MediaWorld del Parco Commerciale Fiore di San ... Leggi su trevisotoday (Di sabato 13 marzo 2021) I carabinieri della Stazione di Codognè hanno denunciato per furto aggravato unacon pregiudizi di polizia che nel pomeriggio di venerdì, presso ildel Parco Commerciale Fiore di San ...

Genovese ruba al Leroy Merlin e aggredisce vigilante: arrestata ... la 49 enne è uscita dalla corsia dedicata a chi non acquista nulla e, una volta aperto il suo armadietto, convinta che nessuno la notasse, ha estratto dalla sua borsetta alcuni prodotti trafugati ...

Officina moto abusiva, contatore truccato per rubare energia: scatta il sequestro a Napoli Gli Agenti della Polizia Locale di Napoli appartenenti all'Unità Operativa Avvocata nel corso delle attività d' istituto hanno effettuato un'operazione congiunta ...

Rubano cosmetici prese due albanesi Tre donne albanesi qualche giorno addietro sono entrate in una farmacia. Avevano un bambino in un passeggino e due di loro sono andate dalla commessa per chiedere informazioni su alcuni prodotti. Ment ...

