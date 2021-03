Ron Johnson | Antifa e BLM sono il vero pericolo

(Di sabato 13 marzo 2021) Il senatore repubblicano Ron, durante un’intervista a “The Joe Pags Show”, ha affermato che il 6 gennaio durante la rivolta al Campidoglio non si è sentito in. Ha poi sottolineato che si sarebbe sentito insolo se ad assaltare Capitol Hill fossero stati glio i Black Lives Matter. I commenti

Advertising

bisagnino : Il senatore degli Stati Uniti RON JOHNSON vuole bloccare il pacchetto Corona dell’amministrazione Biden finché tutt… -

Ultime Notizie dalla rete : Ron Johnson

La Stampa

Non soltanto per il suo equilibrio, che viene riconosciuto anche da accesi sostenitori del populismo trumpiano come i senatorie Lindsey Graham. Ma anche per la chiarezza dei concetti ...Nel 2020, una performance dominante per l'intera stagione dei piloti Jack Beckman, TommyJr., Matt Hagan eCapps di DSR Funny Car hanno visto il quartetto unirsi per vincere gli 11 trofei ...Ai tempi di Obama, i repubblicani gli negarono la nomina alla Corte Suprema. Ora gestirà l’inchiesta farlocca del predecessore trumpiano sul Russiagate, ma il suo mandato sarà centrato al contrasto de ...Mopar e Dodge/SRT sono pronte a dare il massimo nella stagione NHRA 2021 assieme al team DSRT e ai suoi piloti.