Romanae Disputationes | vincono gli studenti di Romano di Lombardia

(Di sabato 13 marzo 2021) I ragazzi e le ragazze del Liceo don Milani didiall’VIII edizione del Concorso nazionale di filosofia. Oltre 1000e docenti da tutta Italia si sono riuniti per la prima volta in diretta streaming per le riflessioni finali del percorso iniziato a settembre sul tema urgente “Affetti e legami. Forme della comunità”. Glidell’Istituto don Lorenzo Milani, accompagnati dal professore Leonardo Bizzocco, hanno vinto il primo posto nella categoria scritti junior con una tesina dal titolo “Amicita vel Iustitia?”. Iniziato a settembre con la lezione del professore Francesco Botturi seguita da oltre 6000, il percorso di, che ha ...

