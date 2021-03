Roma, ultimo weekend in zona gialla e domenica ecologica: blocco auto, le info (Di sabato 13 marzo 2021) ultimo weekend in zona gialla e Roma si prepara per la domenica ecologica, quella di domani 14 marzo. La Sindaca Virginia Raggi ha disposto il blocco totale della circolazione veicolare, tutto questo per prevenire l’inquinamento atmosferico, contribuire a sensibilizzare i cittadini sul tema della qualità dell’aria e a un uso responsabile delle fonti energetiche. Roma, ultimo weekend in zona gialla e domenica ecologica Il provvedimento prevede il divieto totale della circolazione ai veicoli dotati di motore endotermico, nella ZTL “Fascia Verde” del PGTU (il Piano generale del traffico urbano), nelle fasce ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 13 marzo 2021)insi prepara per la, quella di domani 14 marzo. La Sindaca Virginia Raggi ha disposto iltotale della circolazione veicolare, tutto questo per prevenire l’inquinamento atmosferico, contribuire a sensibilizzare i cittadini sul tema della qualità dell’aria e a un uso responsabile delle fonti energetiche.inIl provvedimento prevede il divieto totale della circolazione ai veicoli dotati di motore endotermico, nella ZTL “Fascia Verde” del PGTU (il Piano generale del traffico urbano), nelle fasce ...

