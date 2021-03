Roma, tre club su Mancini: non c’è solo l’Inter (Di sabato 13 marzo 2021) Gianluca Mancini vanta numerosi estimatori in Europa: il centrale della Roma piace a Inter, Chelsea e Manchester United La Roma dovrà resistere agli assalti estivi dei top club europei, che hanno già bussato alla porta dei giallorossi per il cartellino di Gianluca Mancini. Secondo quanto riportato dal Daily Express, non ci sarebbe soltanto l’Inter sulle tracce del difensore. Chelsea e Manchester United avrebbero già presentato un’offerta di 31 milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 marzo 2021) Gianlucavanta numerosi estimatori in Europa: il centrale dellapiace a Inter, Chelsea e Manchester United Ladovrà resistere agli assalti estivi dei topeuropei, che hanno già bussato alla porta dei giallorossi per il cartellino di Gianluca. Secondo quanto riportato dal Daily Express, non ci sarebbe soltantosulle tracce del difensore. Chelsea e Manchester United avrebbero già presentato un’offerta di 31 milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com

