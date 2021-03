Roma, salta la domenica ecologica: per l’ultimo weekend in zona gialla niente blocco delle auto (Di sabato 13 marzo 2021) niente domenica ecologica a Roma. Per l’ultimo weekend in zona gialla, il Campidoglio ha deciso di rinviare il blocco auto previsto per domani e di annullare l’iniziativa Via Libera (che slitta al 18 aprile 2021). salta la domenica ecologica a Roma “I provvedimenti sono stati adottati ieri in considerazione dell’aumento dei casi di Covid e in vista delle nuove restrizioni che da lunedì porteranno il Lazio in zona rossa. Revocato anche il blocco totale della circolazione veicolare in via Appia Antica previsto per domenica. I testi delle ordinanze e le relative ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 13 marzo 2021). Perin, il Campidoglio ha deciso di rinviare ilprevisto per domani e di annullare l’iniziativa Via Libera (che slitta al 18 aprile 2021).la“I provvedimenti sono stati adottati ieri in considerazione dell’aumento dei casi di Covid e in vistanuove restrizioni che da lunedì porteranno il Lazio inrossa. Revocato anche iltotale della circolazione veicolare in via Appia Antica previsto per. I testiordinanze e le relative ...

