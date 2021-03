Roma, rinviata la domenica ecologica del 14 marzo (Di sabato 13 marzo 2021) La domenica ecologica prevista per il 14 marzo è stata rinviata alla prima data utile. L'iniziativa #ViaLibera, che avrebbe dovuto tenersi lo stesso giorno, è stata spostata al 18 aprile. Lo riferisce ... Leggi su leggo (Di sabato 13 marzo 2021) Laprevista per il 14è stataalla prima data utile. L'iniziativa #ViaLibera, che avrebbe dovuto tenersi lo stesso giorno, è stata spostata al 18 aprile. Lo riferisce ...

Advertising

SergioAsRoma : RT @alexanderbyone: @SerieA @FIGC Roma Napoli va rinviata squadra che si contendono un posto in Champions League non È ammissibile che Juve… - peccettum : RT @alexanderbyone: @SerieA @FIGC Roma Napoli va rinviata squadra che si contendono un posto in Champions League non È ammissibile che Juve… - gabrielenobile : RT @aleaus81: Come se non bastasse il patetico balletto tra 3-0 a tavolino e ricorsi vari, #JuventusNapoli rinviata al 7 aprile su richiest… - felicissimasera : RT @alexanderbyone: @SerieA @FIGC Roma Napoli va rinviata squadra che si contendono un posto in Champions League non È ammissibile che Juve… - PinelliMeo : @TizASRoma1927 @OfficialASRoma Niente che se semo Totti er cazzo che se acchitano gli spostamenti delle partite com… -