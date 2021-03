Roma ‘Pago domani le bottiglie di vino’ | lei si rifiuta e lui la prende a calci davanti al figlio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 13 marzo 2021) Gli agenti della Polizia di Stato dell’XI Distretto San Paolo si sono recati, su segnalazione, in via del Monte delle Capre, dove hanno trovato 2 uomini e una donna, proprietaria del negozio, in lacrime. Il furto e l’aggressione La stessa ha dichiarato agli agenti che mentre era intenta a svolgere delle attività presso la cassa, è entrato in negozio un uomo a lei conosciuto il quale, dopo aver prelevato alcunedi vino, nell’avvicinarsi all’uscita le ha detto che avrebbe pagato il giorno dopo. Quando questa ha risposto che ciò non era possibile, l’uomo ha iniziato ad agitarsi e ad inveire contro di lei, consegnando i vini al suo “amico” che lo aspettava sulla porta d’ingresso. La vittima ha continuato raccontando che l’uomo con fare minaccioso e intimidatorio ha iniziato a dare in dato in escandescenza e, dopo aver sollevato il banco, ha fatto cadere la cassa ...