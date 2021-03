Roma | Mkhitaryan con le stampelle | ecco le sue condizioni

(Di sabato 13 marzo 2021)- L'entusiasmo per la vittoria negli ottavi di Europa League è stato frenato dagli ennesimi infortuni che anche in questa stagione stanno condizionando il percorso della. La lista è lunga e ...

...stanno condizionando il percorso della. La lista è lunga e con gli ultimi casi è arrivata addirittura a 31 infortuni muscolari. L'ultimo arrivato in partita è quello di Henrikh, che ......(anche se l'armeno è uscito acciaccato dall'ultimo scontro di coppa) e Pedro, sempre che Pellegrini non venga a sorpresa avanzato dal centrocampo: al momento infatti per il n. 7 della...L’armeno ha accusato un problema al polpaccio durante Roma-Shakhtar, entro 24 ore gli esami Mkhitaryan si ferma: dopo aver abbandonato anzitempo il campo durante la gara di Europa League per un proble ...La settimana infernale non ci sarà, Juventus-Napoli è stata di nuovo rinviata. Entrambe le società hanno concordato questa decisione dopo l’eliminazione dei piemontesi dalla Champions League. Con bian ...