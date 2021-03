Roma | Mancini nel mirino di Chelsea e United | offerta da 31 milioni di euro

Advertising

OfficialASRoma : TRIPLICE FISCHIO! L'andata la vinciamo 3-0! ?? ?? @LorePelle7 ?? @OfficialEl92 ?? Mancini DAJE ROMA! ????… - OfficialASRoma : Triplice fischio! Vinciamo grazie al gol segnato da Mancini nel primo tempo?? FORZA ROMA! ???? #RomaGenoa ??… - infoitsport : Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: Mancini può partire per 31 milioni di euro. Chelsea e United interessati - infoitsport : Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: Chelsea e United su Mancini, pronti 31 milioni - infoitsport : Calciomercato Roma: Mancini nel mirino di United, Chelsea e Inter -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Mancini

... questo recitava il comunicato ufficiale della, tutto da rifare per Zaniolo. OBIETTIVO EUROPEO ... rientro in primavera dell'esterno d'attacco giallorosso potrebbe convincerea concedergli ...Tarozzi (D'Aversa squalificato)(3 - 4 - 2 - 1): Pau Lopez;, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, El Shaarawy, Dzeko. All Fonseca.L'Inter potrebbe tentare l'affondo per Gianluca Mancini. Il difensore della Roma piacerebbe molto ad Antonio Conte e avrebbe le caratteristiche tecniche congeniali per far parte del progetto intrapres ...Paulo Fonseca a DAZN: "La Roma deve avere sempre l'ambizione di vincere, Guardiola è il mio riferimento. Mi piace creare stress agli avversari".