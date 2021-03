Roma, ‘la festa è finita’: schiamazzi e musica in piena notte, 9 ragazzi sanzionati (Di sabato 13 marzo 2021) I Carabinieri della stazione di Roma San Paolo hanno interrotto un altro festino in corso di svolgimento. La festa è finita La notte scorsa, i militari sono intervenuti in uno stabile di via Ostiense dove un cittadino aveva segnalato, alle 00:30, musica ad alto volume e schiamazzi provenire da uno degli appartamenti. All’arrivo dei Carabinieri sono stati scoperti 9 ragazzi – 4 cittadini francesi, uno spagnolo, uno tunisino, uno irlandese, uno tedesco, tutti studenti del progetto Erasmus, e una ragazza Romana – di età compresa tra i 22 e i 23 anni, che si erano ritrovati nell’abitazione per fare festa e che sono stati sanzionati per l’inosservanza delle norme anticovid. Per uno dei giovani, un cittadino francese di 22 anni, è scattata ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 13 marzo 2021) I Carabinieri della stazione diSan Paolo hanno interrotto un altro festino in corso di svolgimento. Laè finita Lascorsa, i militari sono intervenuti in uno stabile di via Ostiense dove un cittadino aveva segnalato, alle 00:30,ad alto volume eprovenire da uno degli appartamenti. All’arrivo dei Carabinieri sono stati scoperti 9– 4 cittadini francesi, uno spagnolo, uno tunisino, uno irlandese, uno tedesco, tutti studenti del progetto Erasmus, e una ragazzana – di età compresa tra i 22 e i 23 anni, che si erano ritrovati nell’abitazione per faree che sono statiper l’inosservanza delle norme anticovid. Per uno dei giovani, un cittadino francese di 22 anni, è scattata ...

