Roma, esposto alla Lega: “Implicito tentativo di favorire il Napoli” (Di sabato 13 marzo 2021) La Roma non ci sta e presenta un duro esposto alla Lega Serie A. “In questo modo state sollevando il Napoli dall’impegno di giocare la partita” La Roma non ci sta. All’indomani della decisione di rinviare nuovamente Juventus-Napoli, il club giallorosso presenta un duro esposto alla Lega, richiedendo le motivazioni di tale rinvio, e lo spostamento della partita con i partenopei prevista per domenica prossima. Questo l’esposto del club capitolino: “Gentili Signori, apprendiamo con stupore della pubblicazione del Vostro Comunicato Ufficiale Numero 219 del 12.03.2021 con il quale è stato predisposto il rinvio del “recupero della gara della terza giornata di andata del campionato di Serie A Tim ... Leggi su zon (Di sabato 13 marzo 2021) Lanon ci sta e presenta un duroSerie A. “In questo modo state sollevando ildall’impegno di giocare la partita” Lanon ci sta. All’indomani della decisione di rinviare nuovamente Juventus-, il club giallorosso presenta un duro, richiedendo le motivazioni di tale rinvio, e lo spostamento della partita con i partenopei prevista per domenica prossima. Questo l’del club capitolino: “Gentili Signori, apprendiamo con stupore della pubblicazione del Vostro Comunicato Ufficiale Numero 219 del 12.03.2021 con il quale è stato predisposto il rinvio del “recupero della gara della terza giornata di andata del campionato di Serie A Tim ...

Advertising

CZampa_official : @drugo79 @SerieA @OfficialASRoma Leggi l’esposto della Roma e forse capisci - DoctorDeathStar : RT @VoceGiallorossa: ?? Esposto della Roma contro lo spostamento di Juventus-Napoli. La Lega: 'Norme pienamente rispettate, ricorso inammis… - VoceGiallorossa : ?? Esposto della Roma contro lo spostamento di Juventus-Napoli. La Lega: 'Norme pienamente rispettate, ricorso inam… - infoitsport : Roma, duro esposto alla Lega per il rinvio di Juve-Napoli! - infoitsport : La Roma non ci sta: presentato esposto alla Lega per il rinvio di Juve-Napoli -