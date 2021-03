Roma, bevono birre oltre le 18 vicino al locale: sanzione e chiusura per l’attività (Di sabato 13 marzo 2021) Sono stati sorpresi con alcune birre in mano nei pressi di un esercizio commerciale, intorno alle 20.30 in barba a tutte le norme anti-Covid. E’ successo giovedì scorso a Roma, in via Antonio Ciamarra quando una pattuglia del Commissariato Romanina diretto da Moreno Fernandez, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati e al rispetto della normativa anti Covid diretto da Moreno Fernandez, ha notato un gruppo di persone. Quando i poliziotti sono scesi dalla vettura alcune persone si sono dileguate, mentre due sono state identificate e sanzionate. Scoperto l’esercizio commerciale che aveva venduto le birre, gli agenti hanno sanzionato la titolare e chiuso l’esercizio per 5 giorni. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 13 marzo 2021) Sono stati sorpresi con alcunein mano nei pressi di un esercizio commerciale, intorno alle 20.30 in barba a tutte le norme anti-Covid. E’ successo giovedì scorso a, in via Antonio Ciamarra quando una pattuglia del Commissariatonina diretto da Moreno Fernandez, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati e al rispetto della normativa anti Covid diretto da Moreno Fernandez, ha notato un gruppo di persone. Quando i poliziotti sono scesi dalla vettura alcune persone si sono dileguate, mentre due sono state identificate e sanzionate. Scoperto l’esercizio commerciale che aveva venduto le, gli agenti hanno sanzionato la titolare e chiuso l’esercizio per 5 giorni. su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Roma, bevono birre oltre le 18 vicino il locale: sanzione e chiusura per l’attività - CorriereCitta : Roma, bevono drink in un locale dopo le 18: scattano sanzioni e chiusura per il bar -

Ultime Notizie dalla rete : Roma bevono Coronavirus e vaccini, Olbia vede la fine del tunnel: 'Situazione sotto controllo'. Ultimatum di Nizzi ai locali indisciplinati Queste attività si trovano nelle vie principali del centro, tra cui Corso Umberto e Via Roma. ... (Visited 162 times, 162 visits today) Notizie Simili: Gli adolescenti bevono meno alcolici, ma fumano ...

Roma, bevono drink in un locale dopo le 18: scattano sanzioni e chiusura per il bar Proseguono i controlli anti Covid a Roma, dove un altro locale in zona Trastevere è stato sanzionato e chiuso. I Carabinieri della Stazione Roma Trastevere ieri sera hanno verificato un esercizio commerciale, di vicolo del Bologna. All'interno del locale degli avventori stavano consumando bevande, nonostante fossero passate le 18, orario ...

Roma, bevono birre oltre le 18 vicino il locale: sanzione e chiusura per l’attività Il Corriere della Città L'Enel X Store debutta a Roma Si chiama ultrafast la ricarica che permette ai veicoli elettrici di rimettersi in moto nel più breve tempo possibile, bevendo un caffè. Ieri Enel X ha inaugurato a Roma, in collaborazione con Volkswa ...

Corso Francia, apre il primo Enel X Store della Capitale E mentre ci riflettete, potete pagare un bollettino bevendo un caffè al bar del punto vendita ... svolta nella nostra strategia per la diffusione della mobilità elettrica a Roma e in Italia.

Queste attività si trovano nelle vie principali del centro, tra cui Corso Umberto e Via. ... (Visited 162 times, 162 visits today) Notizie Simili: Gli adolescentimeno alcolici, ma fumano ...Proseguono i controlli anti Covid a, dove un altro locale in zona Trastevere è stato sanzionato e chiuso. I Carabinieri della StazioneTrastevere ieri sera hanno verificato un esercizio commerciale, di vicolo del Bologna. All'interno del locale degli avventori stavano consumando bevande, nonostante fossero passate le 18, orario ...Si chiama ultrafast la ricarica che permette ai veicoli elettrici di rimettersi in moto nel più breve tempo possibile, bevendo un caffè. Ieri Enel X ha inaugurato a Roma, in collaborazione con Volkswa ...E mentre ci riflettete, potete pagare un bollettino bevendo un caffè al bar del punto vendita ... svolta nella nostra strategia per la diffusione della mobilità elettrica a Roma e in Italia.