Roma – Arrestati due romani per usura e estorsione (Di domenica 14 marzo 2021) Sono state appena notificate dagli agenti della Polizia di Stato del XIV Distretto Primavalle, diretto da Tiziana Lorenzo, 2 ordinanze di custodia cautelare di cui una in carcere , richieste dalla locale Procura della Repubblica, Gruppo reati gravi contro il patrimonio, coordinato dal Procuratore Aggiunto della Repubblica dott.ssa Lucia Lotti ed accolte dal G.I.P. del

Ultime Notizie dalla rete : Roma Arrestati Birmania: Farnesina, violenze intollerabili devono finire ROMA, 13 MAR "Le violenze contro la popolazione civile che lotta per il futuro democratico del ...brutali violenze in corso e la scarcerazione di tutti coloro che sono stati ingiustamente arrestati". Lo ...

Spagna, niente estradizione per uno degli aggressori di Niccolò Ciatti ...sia nelle indagini dei Mossos d'esquadra (la polizia catalana) che della procura di Roma, a ... Entrambi furono arrestati in Spagna con Bissolutanov poco dopo la morte di Niccolò, ma a luglio 2019 il ...

Roma, da migranti a corrieri della droga. La mafia nigeriana recluta negli Sprar: 55 arresti La Repubblica Btlitz della polizia, fermata banda armata pronta ad assaltare furgoni Erano nascosti in un casolare di Sillavengo, un piccolo paese della provincia di Novara, sette uomini di una banda che probabilmente era in procinto di dare l’assalto a un furgone ...

Birmania: Farnesina, violenze intollerabili devono finire ROMA, 13 MAR - "Le violenze contro la popolazione civile che lotta per il futuro democratico del proprio Paese non possono essere tollerate. L'Italia chiede l'immediata fine delle brutali violenze in ...

