Ritrovato il corpo senza vita del giovane scomparso nella Marsica

(Di sabato 13 marzo 2021) L'Aquila - È statoprivo di, sul fondo di un canale della Piana del Fucino, ilManuel di Nicola, di San Benedetto dei Marsi, che da due giorni aveva lasciato la propria abitazione facendo perdere le sue tracce. Dopo lunghe ore di incessante ricerca, alle ore 13,00 di oggi i sommozzatori dei Vigili del fuoco giunti dal Nucleo di Roseto (TE), hannoilsul greto di un canale, a circa un chilometro dal punto in cui era stata rinvenuta l’auto con la quale ilsi era allontanato. Alle operazioni di ricerca, attivate dalla Prefettura, hanno partecipato oltre ai Vigili del Fuoco, presenti sul posto con un PCA/UCL (Posto di Comando Avanzato), personale ATP, formato per interventi in ambiente acquatico, SAPR (aeromobili a pilotaggio remoto) per il ...

Ultime Notizie dalla rete : Ritrovato corpo

