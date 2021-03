Advertising

Il Tempo

Roma, 13 marzoa Roma. Ultimo weekend prima dell'entrata in zona rossa del Lazio Ultimo weekend per il servizio al tavolo in bar e. Da lunedì alcune regioni tra cui il Lazio entrano in ...Lazio in zona rossa da lunedì, ma intanto tutti al mare. Difatti ieri si è avuta la notizia ufficiale che la Regione Lazio , insieme a molte altre, passerà da zona Gialla a zona Rossa. Zona Rossa, ...Il richiamo del mare e del sole ha attratto i romani col sold out dei ristoranti del litotale: "Siamo pieni ogni pranzo e lo saremo anche questo weekend" aveva spiegato nei giorni scorsi Fabio Di ...(Agenzia Vista) Roma, 13 marzo Ristoranti pieni a Roma. Ultimo weekend prima dell’entrata in zona rossa del Lazio Ultimo weekend per il servizio al tavolo in bar e ristoranti. Da lunedì alcune regio ...