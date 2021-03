Ristoranti | il pranzo fuori prima della zona rossa

Advertising

andrewsword2 : RT @LaPalmer_: A che servono i bar e ristoranti quando si può fare pausa pranzo sul marciapiede - dazed_iris : RT @LaImaiMessina: Dopo mesi, dedicarsi un pranzo fuori. In uno dei ristoranti più belli di Kamakura. E tutto, d'un tratto, pare più affro… - Andrea_Bologna7 : @Emanuele676 @8zanz8 @Ted0foro @emmevilla Ah, quindi il tempo con cui si sta con una persona infetta non conta? Chi… - LaPalmer_ : A che servono i bar e ristoranti quando si può fare pausa pranzo sul marciapiede - PopcornJ_ : @MeNeFrego___ A Firenze so che nonostante l'esercito le multe ecc molti ristoranti aprono regolamente si sono munit… -

Ultime Notizie dalla rete : Ristoranti pranzo

Il Messaggero

e chioschi balneari, che non hanno mancato di esprimere con le rappresentanze locali, ... Alternative alsono le passeggiate, in particolarevdi famiglie con bambini, sui lungomare e ...Complice la giornata di sole gli imperiesi hanno preso d'assaltodi calata Cuneo per l'ultimo, o penultimoall'aperto sul mare, visto che domani a mezzogiorno i locali saranno ...Ultimo weekend in zona gialla per i cittadini di Roma e del Lazio prima del passaggio in zona rossa a partire da lunedì 15 marzo: folla per le vie ...Ieri mattina mi sono arrivati più messaggi di presidi e professori di scuola giustamente preoccupati: “quando si saprà se ...